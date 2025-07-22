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Лига чемпионов CAVA: «Бишкек» проиграл чемпиону Казахстана

Команда «Бишкек» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов CAVA по волейболу на Мальдивских островах. В ...

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Состав сборной Кыргызстана на Всемирную Универсиаду в Германии

Стал известен состав сборной Кыргызстана по легкой атлетике на Всемирную летнюю Универсиаду в Германии. В ...

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Денис Петрашов выступит на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

Стал известен состав сборной Кыргызстана по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в ...

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Сборная Кыргызстана по конному спорту выступила на Евразийских играх в Москве

Сборная Кыргызстана по конному спорту с 11 по 22 июля приняла участие в Евразийских играх, ...

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В России стартовали продажи флагманского кроссовера Москвич 8: полный прайс-лист

Линейку российской марки, которая состоит из паркетника Москвич 3, его электрической версии 3e и лифтбека ...

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Lexus LC 500 лишился гибридной версии и получил исполнение Inspiration

Купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 было представлено в 2016 году, кабриолет присоединился к ...

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«Бюджетный» кроссовер Voyah Courage показал новый интерьер

Первый показ обновленного электрического кроссовера Voyah Zhiyin (экспортное название – Courage) провели для китайских журналистов неделю ...

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Ралли «Шёлковый путь – 2025»: десятый этап, камни, скорость и путь из Монголии домой

Трасса спецучастка десятого дня оказалась крайне жёсткой, с обилием острых, как бритва, камней, поэтому проколы ...

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