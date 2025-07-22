Госкомитет Нацбезопасности выявил и пресёк деятельность преступной группы, занимающейся незаконным ввозом сильнодействующих психотропных лекарственных препаратов ...Читать далее »
СВОДКА
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В Бишкеке мужчина с оружием угрожал прохожим
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По требованию Ташиева задержаны работник Узгенского райсуда и глава районного управления Минтруда
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Отчислено около 1000 студентов из вузов и колледжа Иссык-Кульской области, – ГКНБ
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В милицию доставлены трое парней, инсценировавших похищение ради рекламы
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За ущерб в 25 млн сомов при ремонте площади в Оше задержаны экс-вице-мэр Марс Исаев и чиновники
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Задержана главрач Узгенского и Кара-Кульжинского санэпиднадзора за дачу взятки в размере 300 тыс. сомов сотруднику ГКНБ
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Генпрокуратура предупреждает о мошеннических сообщениях от имени ведомства
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В Балыкчы повесился школьник. За доведение до самоубийства, вымогательство и грабеж задержаны два подростка
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За 5 месяцев возбуждено 205 уголовных дел по случаям семейного насилия
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За 5 месяцев зарегистрировано 8 тыс. случаев семейного насилия, рост составил 30%
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Задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
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5 млн сомов присвоили при стройке спортплощадки в Чуйской области. Задержан подрядчик
ПОЛИТИКА
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Социальные инвестиции как основа национальной безопасности Кыргызстана
Образование, здравоохранение, культура и спорт – это не просто сферы социальной политики, а стратегические опоры, ...Читать далее »
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В Бишкеке представили новые инициативы по дебюрократизации госсистемы
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Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа не стал катастрофой?
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Американский бизнес на крови живёт и процветает
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Пограничники отказывают во въезде в РФ гражданам РТ и РУЗ
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В “Кой-Ташской бригаде” поговорили о Родине, языке и личностном росте
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Министр обороны КР встретился с послом Индии в КР
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Почему Кыргызстан попал в ТОП-50 стран по преследованию христиан?
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Никол Пашинян ведёт Армению по скользкому “украинскому” пути
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Министр обороны КР Руслан Мукамбетов встретился с Послом США Лесли Вигери
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Кто и зачем хочет ограничить языковое право граждан в Кыргызстане?
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Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal
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Алмамбет Шыкмаматов назначен председателем Государственной налоговой службы
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Алмаз Салиев стал главой Таможенной службы
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Акыйкатчы обеспокоена по поводу гибели военнослужащих срочников
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Секретарь Совбеза Бактыбек Бекболотов рассказал о результативности ОДКБ
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В ГКНБ пояснили, в чем обвиняется вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев
СПОРТ
Лига чемпионов CAVA: «Бишкек» проиграл чемпиону Казахстана
Команда «Бишкек» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов CAVA по волейболу на Мальдивских островах. В ...Читать далее »
Состав сборной Кыргызстана на Всемирную Универсиаду в Германии
Стал известен состав сборной Кыргызстана по легкой атлетике на Всемирную летнюю Универсиаду в Германии. В ...Читать далее »
Денис Петрашов выступит на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре
Стал известен состав сборной Кыргызстана по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в ...Читать далее »
Сборная Кыргызстана по конному спорту выступила на Евразийских играх в Москве
Сборная Кыргызстана по конному спорту с 11 по 22 июля приняла участие в Евразийских играх, ...Читать далее »
ЭКОНОМИКА
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Минсельхоз собирается возродить виноградарство в Кыргызстане
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с положением винодельческого завода ...Читать далее »
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Семинар по современным методам заготовки кормов прошёл в Джеты-Огузе
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Монголия и Кыргызстан подписали соглашение о переработке шерсти
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“Город за 15 минут” – качество жизни как ориентир для градостроительства
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Кто ответит за растраты в ОАО “Аэропорты Кыргызстана”?
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В КР в 2025 г планируют искусственно осеменить не менее 200 тысяч КРС
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В Джеты-Огузе начался сбор ранних сортов абрикоса
ОБЩЕСТВО
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Социальные инвестиции как основа национальной безопасности Кыргызстана
Образование, здравоохранение, культура и спорт – это не просто сферы социальной политики, а стратегические опоры, ...Читать далее »
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СЭС прокомментировала общественный резонанс вокруг китайских скутеров
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В Бишкеке представили новые инициативы по дебюрократизации госсистемы
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ГКНБ выявил коррупционную схему в Узгенском районном суде
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На Иссык-Куле отчислены почти тысяча студентов – ГКНБ
КУЛЬТУРА
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Снуп Догг стал совладельцем футбольного клуба “Суонси Сити”
Легендарный американский рэпер, продюсер и бизнесмен Снуп Догг официально стал совладельцем и инвестором валлийского футбольного ...Читать далее »
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Женщины создают сообщество единой судьбы Кыргызстана и Китая
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Димаш Кудайберген отказался от гонорара за выступление на Иссык-Куле
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«Бюджетный» кроссовер Voyah Courage показал новый интерьер
Первый показ обновленного электрического кроссовера Voyah Zhiyin (экспортное название – Courage) провели для китайских журналистов неделю ...Читать далее »
Ралли «Шёлковый путь – 2025»: десятый этап, камни, скорость и путь из Монголии домой
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